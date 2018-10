Voetballer Olivier Deschacht heeft zicht op strafvermindering (en zelfs vrijspraak) in gokaffaire

Voetballer Olivier Deschacht (37, foto) ging in beroep tegen de 24.000 euro boete die hij kreeg voor gokken op eigen wedstrijden. De rechtbank oordeelde nu dat opnieuw bekeken moet worden in hoeverre zijn broer Xavier de gok­account gebruikte. Dat kan leiden tot strafvermindering en zelfs vrijspraak voor de voormalige Anderlecht-speler.

Het was de Kansspelcommissie die Olivier Deschacht in 2017 veroordeelde tot 24.000 euro boete omdat vanop zijn gok­account, aangemaakt in 2006, meerdere keren was gegokt op wedstrijden van zijn toenmalige ploeg Anderlecht. Deschacht en zijn advocaat vochten dat vonnis aan: het zou zijn jongere broer Xavier zijn die de gokaccount gebruikte, niet ­Olivier.

Via de Gentse griffie vernam ­onze redactie een tussenvonnis. De rechter stelde vast dat in het dossier geen kopie zit van het onderzoek naar het gokgedrag van Xavier. Nochtans is bewezen – via IP-adressen, een geldstorting op Xaviers rekening en het feit dat er werd ingelogd op de account terwijl Olivier op het veld stond – dat Xavier de account wel degelijk ­gebruikte.

In beroep is nu bevolen om tegen 31 oktober Xaviers dossier toe te voegen aan het onderzoek tegen Olivier. Alsook om voort na te gaan wie de hoofdgebruiker was van de IP-adressen. Als daaruit blijkt dat ­Xavier de (hoofd)verantwoordelijkheid draagt, kan de boete voor Olivier verminderd worden of zelfs kwijtgescholden. Daarover volgt later in het najaar een ­beslissing. Ondertussen voetbalt Olivier Deschacht voor Lokeren.