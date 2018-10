Persverantwoordelijke Unia gebruikt Vlaams Belang-folder als wc-papier

Brussel - Michaël François, het Franstalige perscontact van gelijkekansencentrum Unia en Brusselse kandidaat voor DéFI, heeft via Twitter een opmerkelijk filmpje verspreid. Daarin is te zien hoe hij een folder van Vlaams Belang als wc-papier gebruikt.

“Kan je mij even wat wc-papier brengen. De nieuwe rol, die ik zo graag heb”, vraagt François vanop de wc. Waarna iemand hem een rol toereikt, met daarop verkiezingspropaganda van het Vlaams Belang. “Het is niet omdat we genoeg hebben van de politiek, dan we zomaar in het wilde weg moeten stemmen”, zo sluit hef filmpje af.

De stunt van François, die op de zevende plaats staat op de Brusselse DéFI-lijst, kan maar weinig gesmaakt worden door het Vlaams Belang. “Het ronduit platte, lage niveau waarop Défi campagne voert, schaadt het imago van de politiek en van de hoofdstad”, zegt Frédéric Erens, kandidaat voor het Vlaams Belang in Brussel Stad aan de website Bruzz.

Bij het gelijkekansencentrum Unia zien ze daarentegen geen graten in het filmpje. “Die collega is politiek actief en heeft dat filmpje gemaakt in naam van zijn politieke functie”, klinkt het in een reactie aan de website SCEPTR. “Hij heeft dat filmpje gemaakt als politiek kandidaat en niet als werknemer van Unia.”