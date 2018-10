“Wij zijn een toffe stad. Met 103 nationaliteiten. En toen kwam Demir”

Genk -

Het is Demir tegen de wereld, zondag in Genk. Gevoelsmens Zuhal ­tegen cijferburgemeester Wim Dries. De ene populaire mijnwerkersdochter tegen die andere, socialistisch kanon Meryame Kitir. Het toonbeeld van N-VA-integratie tegen de nationalistische Limburgse Turken, die haar liever wegzetten als Koerdische terroristenvriend. “Iedereen zit op zijn eigen eilandje, op de scholen spreken ze Turks en het centrum is doods. Het mag eens veranderen, hé zeg.”