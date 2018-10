Als niet de daders maar de slachtoffers beschuldigd worden: “De aanranding was erg, maar de reacties waren bijna even kwetsend”

Ze was een “mediageile aandachtshoer”, een “mannenhater” en een “marginale trut”. Toen studente Alice Elliott (20) deze ­zomer aanklaagde dat een WK-wedstrijd in een fandorp geen excuus is om meisjes onder hun rokken te betasten, kregen niet de daders maar zijzelf de meeste verwijten. Nu slaat ze terug in een scherp opiniestuk. “Hoog tijd dat we ingrijpen tegen victim blaming”, zegt ze. “Die reacties en het ongeloof zijn bijna even kwetsend als het misbruik zelf.”