Het knagende gevoel bij de Red Flames na het gemiste WK: komt er nu minder fun en meer ambitie?

Biel is het eindstation. De Red Flames begonnen vol hoop en dromen aan hun tweede partij tegen Zwitserland, maar een stunt zat er niet in. 1-1 werd het, onvoldoende om zich na de 2-2 van vrijdag te plaatsen voor een finaal tweeluik tegen Nederland. De WK-droom is voorbij. In de praktijk lag die al sinds april in de prullenmand. Tijd voor minder fun en meer ambitie.