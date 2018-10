Nederlands bondscoach Koeman raadt Vormer aan rust te nemen bij Club Brugge

Ruud Vormer zegde met een blessure af voor Oranje, maar trainde gisteren wel mee met Club Brugge. Dat gebeurde na overleg met de medische staf van de Nederlandse voetbalbond.

Bondscoach Ronald Koeman toont begrip voor zijn 30-jarige middenvelder, maar had ook raad in petto. “Ik begreep van de dokter vorige week dinsdag al dat Vormer met dusdanige liesklachten en pijnstillers speelt dat hij zelf vond dat hij even pas op de plaats moest maken. Natuurlijk is het vreemd dat je alles speelt en nu je rust wil pakken. Ik heb tegen hem gezegd: Misschien moet je soms ook eens pas op de plaats maken bij je club. Als een speler echter aangeeft dat hij niet honderd procent is, selecteer ik hem niet. We zullen zien of ik hem volgende keer weer selecteer. Dit betekent geen streep door zijn naam. Hij heeft gewoon te veel klachten. Bij een club wil je dat er nog wel eens doorheen duwen. Bij Oranje is dat anders.”