Rode lantaarn Moeskroen staat na half jaar alweer te koop

Eersteklasseclub Moeskroen staat te koop. Prijs: overeen te komen. De Thaise zakenman Pairoj Piempongsant is zijn Belgische speeltje na een half jaar al beu. Al kan hij er altijd nog een satellietclub van Panathinaikos van maken.

De Thaise eigenaar die van zijn Belgische speeltje af wil? Bij tweedeklasser OHL is het voorlopig enkel een gerucht, maar bij Moeskroen is het de realiteit. Pairoj Piempongsant (63), die met zijn bedrijf Bogo Limited 90 procent van de aandelen heeft, wil de helft daarvan alweer kwijt. Amper een half jaar nadat hij de club van het Maltese Latimer (of beter gezegd: ex-spelersmakelaar Pini Zahavi) overkocht. Een omstreden ingreep, waardoor Les Hurlus toen op het nippertje hun licentie kregen.

Waarom Piempongsant wil verkopen? Wel, dan kan hij het geld elders investeren. Hij kocht zich net in bij Panathinaikos, zo werd gisteren bevestigd. Hij was al maandenlang in onderhandeling met de noodlijdende Griekse topclub en krijgt nu, via zijn onderneming Pan Asia Investments, effectief 50 procent in handen. Naar verluidt voor een prikje. En wat dan met Moeskroen? Tja, dat zei de Thai toch niet zo veel meer. Vijfenveertig van zijn negentig procent van de aandelen doet hij dus van de hand. Of het veel zal opbrengen, is een andere zaak.

“Hij had ons er al een tijdje geleden van verwittigd”, zegt Moeskroen-voorzitter Patrick Declerck. Vorige maand betreurde Declerck de beslissing van Piempongsant nog in de Waalse pers. “Hij zei dat hij Aziatische spelers zou brengen, de tv-rechten zou verhogen en de thuismatchen zou bijwonen”, aldus Declerck, maar van dat alles kwam niks in huis. Nu neemt Declerck al wat gas terug. “Het is jammer dat hij de helft verkoopt, maar een drama is het niet. Wie weet kunnen we er straks zelfs van profiteren, als we spelers van Panathinaikos goedkoop kunnen huren. Daar hebben we het met hem al over gehad.”

Kleinste budget

Moeskroen als satellietclub? Het is niet ondenkbaar. Nochtans horen we dat, als Piempongsant de mogelijkheid ziet om ál zijn aandelen te verkopen, hij het ook zal doen. “Goh ja, alles kan, hè. Maar dat heeft hij nog niet gezegd”, aldus Declerck. “En we zijn nu toch vooral bezig met ons proberen te redden. We geloven er nog in. Maar met acht miljoen euro budget, het kleinste in eerste klasse, is het niet evident. En Piempongsant zal er ook geen geld meer in pompen. Dat is ergens logisch, hè, als het niet opbrengt.”