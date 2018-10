Hij twijfelde geen seconde: de man die 55 jaar geleden als ‘levend schild’ first lady Jackie Kennedy redde van de dood

Geen ­seconde twijfelde hij, toen hij John F. Kennedy ineen zag zakken, die 22ste november 1963 in Dallas. Hij snelde naar de ­presidentiële ­limousine, klom op de achterbank en wierp zich op de first lady, om haar als een ­levend schild te beschermen. 55 jaar later wordt voormalig Secret Service-agent Clint Hill (86) voor zijn heldendaad bekroond. In zijn geboortestaat North Dakota krijgt hij het hoogste ereteken.