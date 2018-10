CD&V wil gelijke én hogere fietsvergoeding voor alle werknemers: “We kunnen dit alleen maar toejuichen”

Werknemers die met de fiets komen, brengen heel wat voordelen met zich mee. Het is goed voor de gezondheid, het milieu en de luchtkwaliteit. Een derde van alle werknemers woont dicht genoeg bij het werk om te fietsen. Maar slechts tien procent daarvan doét het ook. De oplossing? Een fietsvergoeding. “In bedrijven die hun personeel financieel stimuleren, stijgt het aantal fietsers met twintig procent”, zegt ­CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. Daarom moet die vergoeding een récht worden, vindt de partij.

Bijna 500 miljoen kilometer of meer dan 11.000 keer de aarde rond: die woon-werkafstand legden Belgische werknemers met de fiets af in 2016. Of toch zij die daarvoor een fietsvergoeding krijgen, gemiddeld 233 euro per jaar.

U rijdt met de fiets naar het werk en krijgt geen geld? Dat kan. Nog niet alle werknemers hebben immers recht op die financiële bonus. “De fietsvergoeding zou dus veralgemeend moeten worden voor alle werknemers in de private en publieke sector”, zegt CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh. Daarom heeft de partij een resolutie klaar die de sociale partners vraagt om die regeling voort uit te werken. “En het zou logisch zijn om iedereen hetzelfde bedrag per kilometer te geven. Zowel voor traditionele als elektrische fietsen, want die laatste worden nu vaak uitgesloten. ”

Bovendien vraagt Van den Bergh ook een onderzoek naar het fiscaal en van RSZ-bijdrage vrijgestelde bedrag. Vandaag is dat 0,23 euro per kilometer, maar volgens het Kamerlid kan dat ook omhoog. “Het moet een extra impuls zijn om te kiezen voor de fiets.”

Breed politiek draagvlak

Het voorstel kent alvast een breed politiek draagvlak. Want ja, de files worden langer. Dat weet iedereen die dagelijks aanschuift. Hoe meer auto’s uit het verkeer worden gehaald, hoe beter. En de fietsvergoeding helpt daarbij. Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat het fietsgebruik van werknemers met twintig procent stijgt, als de werknemer de fietsvergoeding invoert. Dat is goed voor het milieu en de luchtkwaliteit. Daarnaast voelen fietsende personeelsleden zich fitter en zijn ze minder vaak ziek.

De Fietsersbond reageert verheugd. “Wij kunnen dit voorstel alleen maar toejuichen”, zegt woordvoerder Wies Callens. “Uit een onderzoek van Mobiel21, een beweging voor duurzame mobiliteit, blijkt dat een derde van alle werknemers tussen vijf en vijftien kilometer van het werk woont. Amper 9,6 procent van die werknemers neemt daarvoor de fiets. Een algemene fietsvergoeding kan dé stimulans zijn om al het fietspotentieel te benutten.”

Zelfstandigenorganisatie Unizo reageert voorzichtiger. “We steunen alle stimulansen om werknemers op de fiets te krijgen”, zegt adviseur mobiliteit Jochen Goekint. “Het vrijgestelde bedrag mag gerust omhoog gaan, en het onderscheid tussen traditionele en elektrische fietsen moet verdwijnen. Maar de vergoeding moet vrijwillig blijven. Het mag geen verplichting voor de werkgever worden.”