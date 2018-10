Gedoodverfde opvolger van Vanderhaeghe bij AA Gent heeft Anderlecht al veel geld gekost

Als spits van 1m90 bediende hij vooral de spelers rond zich en ook als trainer lijkt Jess Thorup (48) het type dat zich zonder problemen in een dienende rol schikt. AA Gent staat op het punt een coach aan te trekken die weet hoe hij met zwaargewichten in een bestuur moet omgaan. En die spelers beter maakt. Of toch zeker duurder...