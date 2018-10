CLUBNIEUWS. Club Brugge-doelman vervangt mogelijk Kalinic bij Kroatië, vindt Anderlecht keeper in Spanje?

Bij Club Brugge mag doelman Karlo Letica hopen op speelkansen met de nationale ploeg van Kroatië nu zijn concurrent - AA Gent-doelman Lovre Kalinic - geblesseerd moest afhaken. Volgens Spaanse media volgt Anderlecht dan weer Alex Remiro, de 23-jarige derde keeper van Bilbao. Al uw clubnieuws van de dag.

Anderlecht: Vindt paars-wit nieuwe doelman in Spanje?

Volgens Spaanse media volgtAnderlechtAlex Remiro (23), derde keeper van Bilbao. In juni is de gewezen nationale beloftendoelman einde contract. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan tweedeklasser Huesca.

Racing Genk: Maehle out voor belofteninterlands

Maehle (dij) gaf forfait voor twee belofteninterlands met Denemarken. Jackers is onzeker voor de Belgische beloften. Vukovic maakt kans op een basisplaats bij Australië. Nog elf of twaalf anderen zwermen uit: Zhegrova (Kosovo), Samatta (Tanzania), Malinovskyi (Oekraïne), Uronen (Finland), Nastic (Bosnië), Berge (Noorwegen), Ingvartsen (Denemarken), Fiolic (Kroatië), Piotrowski (Polen) en Jackers-Heynen-Wouters (België) voor de beloften.

KV Oostende: Beloften winnen met 1-3

De beloften boekten hun tweede zege op rij. Dit keer ging Kortrijk voor de bijl met 1-3. Van de A-kern mochten Bataille, Nkaka, Banda, D’Haese en De Bie ritme opdoen. Ook Özkan deed mee, hij tekende al kort na de aftrap voor de 0-1. De Bie moest in de eerste helft meermaals de meubelen redden, maar kreeg kort voor de rust de gelijkmaker te slikken. Mbye scoorde de 1-2 vanop de stip en bracht in de blessuretijd ook de genadeslag toe: 1-3.

KV Kortrijk: Veekaa gaat op zoek naar eSporter

ESport zit in de lift, nog meer nu FIFA 19 in de rekken ligt. KV Kortrijk zoekt een eSporter om deel te nemen aan de nieuwe ePro League, opgericht door Proximus. De bedoeling is dat elke eersteklassser verdedigd wordt door een eSporter. Voor elk team zal een kwalificatietoernooi gespeeld worden tussen vier spelers. De winnaar mag uitkomen voor zijn club in de nieuwe ePro League. Inschrijven kan tot 20 oktober. Ook Zulte Waregem is op zoek.

Club Brugge: Club zwaait elf internationals uit

Club zwaait deze week elf internationals uit. Mechele en Danjuma trekken voor het eerst naar de nationale ploegen van België en Nederland, terwijl Nakamba weer werd opgeroepen voor Zimbabwe. Vanaken trekt naar de Rode Duivels. Mitrovic en Letica – die mogelijk Kalinic vervangt – komen uit voor Kroatië. Ook Cools, Schrijvers (Belgische U21), Horvath (VS), Amrabat (Marokko) en Openda (Belgische U19) zijn opgeroepen.

Cercle Brugge: Cercle steunt Monaco en... Club

Voorzitter Frans Schotte had het twee weken geleden al aangekondigd: Cercle wil AS Monaco steunen als het op bezoek komt in Brugge. Monaco is de eigenaar van Cercle, dat Belgische fans graag wil helpen met de online verkoop van de 1.470 bezoekende tickets voor deze derde match van Club Brugge in de Champions League. Bij Club zullen ze blij zijn, want Monaco is geen publiekstrekker. Vandaag is er een open training op Cercle.

AA Gent: Nieuwe speeldata vastgelegd

De kalendercommissie heeft de data voor speeldagen 15 tot 22 vastgelegd. De Buffalo’s werken hun thuisduel tegen Antwerp af op 25 november om 14.30 uur, Gent ontvangt Eupen dan weer op 9 december om 20 uur en Cercle Brugge op 21 december om 20.30 uur. Ook de wedstrijden op Anderlecht, Lokeren, Charleroi en Genk kregen een nieuwe datum of tijdstip. Het bekerduel tegen Beerschot werd verschoven naar 4 december om 20.45 uur.

Lokeren: Oefenwedstrijd tegen AA Gent

Sporting Lokeren speelt morgenmiddag om 15 uur een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen AA Gent. Maandag en dinsdag stonden er telkens twee trainingen op het programma. Vandaag en vrijdag werken de manschappen van trainer Peter Maes telkens één training af. Dit weekend zijn de spelers in principe vrij.

Waasland-Beveren: Beloften kloppen Zulte Waregem

De beloften onder leiding van Jonas Ivens wonnen hun match tegen Zulte Waregem. Het werd 2-1 op de Freet-hiel. Forte opende na tien minuten de score met een vrije trap vanop twintig meter. Een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. In het slot van de match kopte Forte zijn tweede van de avond tegen de touwen na een knappe actie van Vanzo. Dankzij deze zege klimmen de jongelingen naar de dertiende plaats.

Zulte Waregem: Zoektocht naar eSporter

Zulte Waregem gaat op zoek naar de allereerste TeamEssevee eSporter. Nu de Proximus ePro League is gelanceerd, de enige officiële EA Sports FIFA 19-competitie in België, zoekt ook Essevee een gamer die Zulte Waregem zal vertegenwoordigen. Vanaf 16 jaar kan je deelnemen. Inschrijven kan via eproleague.be. Er zijn twee online toernooien op 28 oktober en 2 december om je te kunnen kwalificeren.

STVV: Bezus laat voet onderzoeken

Roman Bezus liep vroeg in de wedstrijd tegen Moeskroen een voetblessure op. Vlak na de match mankte de Oekraïner dan ook door de catacomben. Maandag en dinsdag onderging hij al enkele onderzoeken. Afwachten wat het resultaat is. De Truiense beloften hebben in eigen huis de volle buit gepakt tegen Charleroi. STVV kwam snel 0-1 achter, maar dankzij een owngoal en een doelpunt van Wolke Janssens pakten de Kanaries de zege.