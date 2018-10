EU-lidstaten sluiten akkoord over verdere inperking CO2-uitstoot auto’s

Na een marathonvergadering van 13 uur hebben de milieuministers van de EU-landen in Luxemburg een compromis bereikt over een verdere inperking van de CO 2 -uitstoot van auto’s. Ze willen dat nieuwe auto’s tegen 2030 35 procent minder uitstoten dan in 2021, en bestelwagens 30 procent minder.

Het Europees Parlement pleitte er vorige week voor om de CO 2 -uitstoot bij nieuwe wagens tegen 2030 met 40 procent in te perken, maar dat was voor verschillende lidstaten een brug te ver. Het aanvankelijke voorstel van de Europese Commissie hield het op een inperking met 30 procent. In de volgende fase gaan de lidstaten onderhandelen met het Europees Parlement. Die gesprekken starten woensdag al.

De verdeeldheid tussen de 28 lidstaten en het feit dat het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad naar een zo breed mogelijk gedragen standpunt streefde (unanimiteit is strikt genomen niet nodig), maakte dat de discussie lang bleef aanslepen.

Ook competitiviteit belangrijk

Tijdens het deel van het debat dat dinsdagochtend live te volgen was, zei de Belgische vertegenwoordiger aan de onderhandelingstafel dat ons land het ambitieniveau van het parlement onderschrijft. Adjunct-permanent vertegenwoordiger Jan Hoogmartens pleitte wel voor voldoende flankerende maatregelen en onderstreepte dat behalve met een betere luchtkwaliteit ook met de competitiviteit van de Europese autoconstructeurs en kmo’s rekening moet worden gehouden.

Landen als Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Zweden zitten op de lijn van België, terwijl vooral Duitsland en enkele Oost-Europese landen op de rem staan. De Duitse milieuminister Svenja Schulze zei dinsdag te betreuren dat haar land niet meer ambitie aan de dag wilde leggen, maar gaf toe dat haar sociaaldemocratische SPD zich moest neerleggen bij het standpunt dat de CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel in de regering heeft doorgedrukt. Merkel vindt dat het voorstel van de Europese Commissie het hoogste haalbare is.