Bitcoin niet langer sowieso speculatief

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (‘Ruling’) van de fiscus veronderstelt niet langer dat handel in bitcoins speculatief is. De fiscale behandeling van de meerwaarden op cryptomunten zal voortaan bepaald worden op basis van criteria in een vragenlijst. Dat meldt L’Echo.

In januari klonk het nog dat de DVB investeringen in virtuele munten algemeen als speculatief beschouwt. Zo probeerde de dienst het werk van de fiscale administratie te vereenvoudigen: men kon ervan uitgaan dat bitcointransacties speculatief waren en dat geboekte meerwaarden dus aan 33 procent belast moesten worden.

Maar nu heeft de DVB een lijst van zeventien vragen gepubliceerd om in te vullen bij een rulingverzoek over de fiscale behandeling van de meerwaarde uit cryptomunten. Zo vraagt de dienst onder meer hoe de belastingplichtige in het bezit is gekomen van de munten. Op basis van de antwoorden, spreekt de DVB zich vervolgens uit over het al dan niet belasten van de meerwaarde.