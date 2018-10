Louis Tobback (80) maakt zich op voor laatste maanden als burgemeester: “Veel leeftijdsgenoten zitten al in woonzorgcentra of zijn overleden”

Leuven -

Tachtig jaar is hij en nu echt in de herfst van zijn carrière. Met Louis Tobback (SP.A) verliest Leuven binnenkort haar langst zetelende burgemeester en een monument uit de vaderlandse politieke geschiedenis. “Zo stilaan kan ik beginnen tellen in weken, maar ik besef het nog niet helemaal. Na zondag misschien, als ik weet wie mijn plaats hier inneemt. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag zal ik dat jammer vinden of niet."