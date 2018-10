Zeker 40 doden bij ongeval met bus in Kenia

Bij een ongeval met een bus in het westen van Kenia zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

“De informatie waar ik over beschik, gewaagt van meer dan 40 mensen die ter plaatse zijn omgekomen, maar het zouden er meer kunnen zijn want het dak van de bus is losgerukt”, aldus een verantwoordelijke van de politie.

De bus was op weg van Nairobi naar Kakamega, in het westen van het land, en vervoerde 52 passagiers. Over de omstandigheden van het ongeval is nog geen informatie beschikbaar.

Volgens de officiële cijfers van de autoriteiten vallen jaarlijks ongeveer 3.000 doden op de Keniaanse wegen. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat echter uit van een veel hoger cijfer: 12.000.