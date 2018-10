Meer dan miljoen keer bekeken: 19-jarig toptalent zet volledige ploeg in de wind met één heerlijke pass

We zijn nog maar oktober maar de 19-jarige Bastien Toma zou best wel eens nu al dé pass van het seizoen kunnen hebben gegeven. De jonge Zwitser van Sion pakte uit met een héérlijke pass waarbij hij in één klap negen (!) spelers van de tegenstander in de wind zette. Een pass waar gerenommeerde assistkoningen als Iniesta, De Bruyne of Messi ongetwijfeld jaloers op zijn, ondertussen viraal ging op sociale media en al meer dan een miljoen keer werd bekeken.

Ermir Lenjani profiteerde optimaal van het talent van zijn ploegmaat: hij scoorde tegen Neuchâtel Xamax na een heerlijke één-twee met Toma. De wedstrijd zou eindigen op 1-1 en man van de match was uiteraard Toma.

Op Twitter gaat de pass viraal als een “no-look pass” maar Toma kijkt niet doelbewust de andere kant op om zijn tegenstander in de wind te zetten, dus dat vinden wij toch wat overdreven.

Het was overigens al zijn vierde assist in negen Super League-wedstrijden, een naam om in de gaten te houden dus.

Auteur d'une magnifique passe décisive pour le but d'Ermir Lenjani, Bastien Toma est élu joueur du match face à @XamaxFCS avec 83% de vos votes ! #XAMSION #BT24 #HopSion pic.twitter.com/5YIsoAbanL — FC Sion (@FCSion) 8 oktober 2018