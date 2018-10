Mogelijk nieuwe aanklacht tegen moeder van Belgische Syriëstrijder wiens geld gebruikt werd voor aanslag

Véronique Loute, de moeder van de Belgische Syriëstrijder Sammy Djedou, is opnieuw verhoord door de Belgische rechter die de aanslagen in Parijs onderzoekt. Ze riskeert een nieuwe aanklacht, melden RTBF en en France Inter woensdag op hun website. Haar geld werd mogelijk gebruikt om de aanslagen van 13 november 2015 in de Franse hoofdstad te financieren.

Vermoed wordt dat Sammy Djedou in december 2016 omkwam in Syrië door een Amerikaanse drone. Toch bestaat er nog altijd een arrestatiebevel op zijn naam voor het rekruteren van deelnemers aan de aanslagen.

Véronique Loute werd deze zomer al aangeklaagd voor financiering van terrorisme, omdat ze verschillende keren geld opstuurde naar haar zoon in Syrië. In totaal ging het om meer dan 65.000 euro, die ze overmaakte tijdens de eerste maanden van Djedou in Syrië, tot maart 2015. Het gerecht heeft vooral vragen bij twee stortingen van begin 2015, de periode waarin de aanslagen werden voorbereid. Bepaalde schattingen gaan ervan uit dat de aanslagen in Parijs zo’n 100.000 euro kostten.