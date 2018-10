Ronaldo krijgt opvallende steun van ex-liefje dat een kind heeft met Balotelli: “Het waren elf maanden vol liefde”

Cristiano Ronaldo kent niet zijn meest gelukkige tijd. De Portugese stervoetballer wordt beschuldigd van verkrachting van ene Kathryn Mayorga in 2009. Zelf claimt Ronaldo dat het “fake news” is, maar het Duitse blad Der Spiegel claimt over staalharde bewijzen te beschikken. Bovendien willen de advocaten van Mayorga ex-liefjes van CR7 ondervragen. Eén ervan doet alvast publiekelijk haar verhaal én steekt de Portugees een hart onder de riem.

De Italiaanse schone Raffaella Fico leerde Ronaldo kennen in juni 2009 en werden op het eind van die maand een eerste keer als stel gespot door de paparazzi. Dat gebeurde op een concert van Elton John in Lissabon. De twee zouden elf maanden lang een koppel blijven. “Het waren elf maanden vol liefde”, vertelt de nu 30-jarige Fico daarover aan RAI Radio 1. “Ik was met verstomming geslagen toen ik het hoorde. Cristiano is een rustige, normale en eenvoudige man. Bij mij was hij een echte gentleman. Hoe hij zich thuis gedroeg? Hij trainde, deed vaak buikspieroefeningen na het avondeten en keek naar films om zich te ontspannen.”

Na elf maanden van liefde strandde de relatie van de twee dus. Enkele jaren later verscheen Fico echter weer in de schijnwerpers toen ze iets begon met ene Mario Balotelli. De twee kregen zelfs een dochtertje genaamd Pia, maar ook de relatie met de Italiaan zou niet al te lang blijven duren.