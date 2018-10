Mogi Bayat, de machtigste voetbalmakelaar van het land, is opgepakt

De federale politie is vanochtend op verschillende plaatsen in ons land binnengevallen in een onderzoek naar financiële fraude en witwassen in het voetbalmilieu. Mogi Bayat, de machtigste voetbalmakelaar van het land, werd daarbij opgepakt voor verhoor, bevestigt het federaal parket. Ook een andere spelersmakelaar Dejan Veljkovic werd opgepakt.

Volgens onze informatie viseert het onderzoek in de eerste plaats de spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic en de verschillende clubs waarmee ze zaken doen. Maar volgens de Franstalige zender RTBF wordt ook matchfixing onderzocht.

Mogi Bayat is ongetwijfeld de machtigste makelaar van het land. Hij doet zaken met alle grote clubs in de Jupiler League, onder anderen met RSC Anderlecht. Vooral met het vorige bestuur en met manager Herman Van Holsbeeck had Bayat een zeer goeie band.

KV Mechelen en Lokeren

Dejan Veljkovic komt minder in de belangstelling dan Bayat, maar is ook een grote makelaar. Hij was de voorbij jaren vooral actief bij KV Mechelen en Lokeren. Intern bij sommige clubs heerst er al jaren veel wrevel omdat sommige bestuurslui van oordeel zijn dat de makelaars teveel invloed hebben op de gang van zaken binnen de clubs.

Het gerecht vermoedt dat er met de transfers die Bayat en Veljkovic doen financieel allerlei zaken niet zuiver op de graat zijn.

Behalve de twee makelaars werden nog een aantal andere mensen meegenomen voor verhoor.