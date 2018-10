De Deen Jess Thorup wordt de nieuwe coach van AA Gent, net tijdens onderhandelingen viel politie binnen

AA Gent heeft niet lang zonder trainer gezeten. Zoals verwacht zal de Deen Jess Thorup vandaag om 16 uur worden voorgesteld als de nieuwe hoofdcoach van de Buffalo’s. De 48-jarige coach verlaat FC Midtjylland om aan de slag te gaan in de Ghelamco Arena en tekende een contract tot 2021. Het was een opvallende timing, want tijdens de onderhandelingen viel de politie binnen in het kader van Operatie Propere Handen...

Gent betaalt een afkoopsom van 400.000 euro om zijn gedroomde trainer los te weken in Denemarken. Het Gentse bestuur had er na het ontslag van Vanderhaeghe geen geheim van gemaakt dat het deze keer wel bereid was om te kiezen voor een trainer die nog onder contract lag. Dat deed het vorig jaar niet toen Vanhaezebrouck vertrok, waardoor de vrije Vanderhaeghe de meest logische keuze bleek.

Thorup kwam als speler uit voor Odense, Uerdingen, Wacker Tirol, Esbjerg en HamKam. Vervolgens startte hij zijn trainersloopbaan bij de jeugdwerking van Esbjerg om nadien bij de Deense nationale selecties aan het werk te gaan. Sinds medio 2015 was hij als hoofdcoach aan de slag bij Midtjylland, waarmee hij aan de leiding stond in de hoogste Deense voetbaldivisie. Bij die club haalde Anderlecht deze zomer nog verdediger Bubacarr Sanneh weg voor acht miljoen euro, amper zes maanden nadat de Deense club 200.000 euro neertelde voor de Gambiaan.

De Deense coach staat in zijn vaderland bekend als een coach die graag een 3-4-3 hanteert. Met Midtjylland, dat prat gaat op een erg wiskundige benadering van voetbal, ging hij drie jaar terug trouwens met 1-3 winnen op bezoek bij Club Brugge in de groepsfase van de Europa League. In Denemarken eindigde het duel met blauw-zwart op een 1-1-gelijkspel. Thourp landde gisteren al in Zaventem om te onderhandelen, vandaag werd dus een akkoord bereikt.

Opvallende timing

De timing was opvallend te noemen: uitgerekend dat de politie ook bij AA Gent binnenviel in het kader van Operatie Propere Handen, zat Thorup samen met manager Michel Louwagie. Die werd niet meegepakt voor verhoor maar bevestigde het bezoek van de gerechtelijke politie aan de club. “Het was even schrikken vanochtend maar wij verlenen volledige medewerking met het onderzoek.”

Leuke week voor Louwagie. Na de 1-5 nederlaag scandeerden supporters “Louwagie buiten!”, hij ontsloeg Yves VDH en tijdens het gesprek met opvolger Thorup valt de politie zijn kantoor binnen ‘t is nog maar woensdag #KAAGent #MogiBayat — Noah Demaret (@noahdemaret) 10 oktober 2018