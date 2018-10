PORTRET. Mogi Bayat, de makelaar die bij alle Belgische topclubs een voet tussen de deur heeft

Als er een klassement bestaat van voetbalmakelaars in eerste klasse, speelt Mogi Bayat al jarenlang aan de top. Door harder te werken dan de concurrentie, en de clubs te laten delen in de winsten, heeft hij zich een onwrikbare positie in het Belgisch voetbal toegeëigend. Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck, Standard-coach Michel Preud’homme, Gent-manager Michel Louwagie en Club-manager Vincent Mannaert – allemaal werkten ze vroeg of laat met “Mogi” samen.