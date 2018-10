‘Imago van vrachtwagenchauffeurs verdient een flinke opwaardering’

Met de campagne Helden van de Weg wil met het beroep van vrachtwagenchauffeur extra in the picture zetten. Foto: Jobat.be

Vrachtwagenchauffeur is een knelpuntberoep geworden. Zonde, vinden ze bij energieleverancier Comfort Energy. “Vrachtwagenchauffeur is soms een uitdagend, maar vooral een ontzettend leuk beroep”, aldus HR-manager Martijn Wanten. “Daarom lanceren wij Helden van de Weg, een campagne waarin we vrachtwagenchauffeurs op een voetstuk plaatsen. Want dat verdienen ze.”

Volgens de recentste cijfers van de VDAB blijft de job van vrachtwagenchauffeur een echt knelpuntberoep. In een jaar tijd ontving de arbeidsbemiddelingsdienst maar liefst 3.800 vacatures. En dus moet er iets gebeuren om het tij te keren. Diverse laagdrempelige opleidingsprogramma’s staan op de agenda. Maar het begint bij het motiveren van mensen om in het beroep te willen stappen. En dan is het imago van de sector van groot belang. Dat beseft men bij Comfort Energy uit Hasselt.

“We steken niet onder stoelen of banken dat we onze vrachtwagenchauffeurs hoog in het vaandel dragen”, vertelt Martijn Wanten. “In feite zijn onze chauffeurs onze ambassadeurs, die onze klanten dag in dag uit met een glimlach te woord staan. We besloten daarom hen te bekronen als Helden van de Weg. Dat concept trekken we door naar vrachtwagenchauffeurs in het algemeen.”

Heldenpakket

“Het beroep van vrachtwagenchauffeur zit vol uitdagingen”, weet de HR-manager. Het is niet altijd even vanzelfsprekend, maar de mensen voeren hun taken altijd met passie en enthousiasme uit. Met deze campagne willen we aantonen dat vrachtwagenchauffeur een prachtig beroep kan zijn, waarvoor we veel respect hebben. We hopen mensen te inspireren om voor deze job te kiezen. Dat komt het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in de sector alleen maar ten goede.” Comfort Energy zoekt op dit moment trouwens meer dan 30 nieuwe chauffeurs.

