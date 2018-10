PORTRET. Dejan Veljkovic, de man die goudhaantje Jovanovic naar Anderlecht haalde

Ooit deelde hij de kleedkamer met Gilles De Bilde bij Eendracht Aalst. Daarna werd hij een gewaardeerde spelersmakelaar voor wie geen moeite te veel is. Vriend en vijand prijzen zijn discretie, vindingrijkheid en vlijt. Clubs als Lokeren en KV Mechelen verdienden miljoenen dankzij hem. Dejan Veljkovic (48) geldt samen met Mogi Bayat als de invloedrijkste makelaar van ons land.

Het is juli 2011 en Herman Van Holsbeeck zit met de handen in het haar. Racing Genk is kampioen van België geworden na een ...