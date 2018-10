Heleboel wagens meegesleurd tijdens zware overstromingen in Mallorca: zeker vijf doden

Het Spaanse eiland Mallorca is dinsdag getroffen door zware overstromingen. Volgens de lokale hulpdiensten kwamen al vijf mensen om het leven. Vijf anderen zijn nog vermist.

Onder meer een Brits koppel zou onder de dodelijke slachtoffers vallen. Naar verluidt zaten ze tijdens het noodweer in een taxi in Sant Llorenç des Cardassar die werd meegesleurd door het water. Voorlopig is het niet duidelijk of het om toeristen of expats gaat. Twee van de overige slachtoffers werden teruggevonden in een kelder en op straat.

Vermisten

Aanvankelijk meldden lokale media dat vijftien anderen vermist waren. Intussen is dat cijfer bijgesteld naar vijf personen.

De lokale regering plande onmiddellijk een noodvergadering in om de reddingsacties zo goed mogelijk te coördineren. Zowel reddingswerkers als eenheden van het leger zijn al in het getroffen gebied. “Ons medeleven en steun gaan uit naar de families en vrienden van de slachtoffers die getroffen zijn door deze tragische overstromingen”, klonk het bij de autoriteiten.

Intussen doen ook beelden de ronde van de ravage die het water aanrichtte. Verscheidene filmpjes laten onder meer zien hoe een heleboel wagens meegesleurd werden door de sterke stroming. Sommige gebieden kwamen ook zonder elektriciteit te zitten, wat de reddingsacties enkel maar bemoeilijkte.

Ook vandaag regen

In totaal viel er gisteren ruim 220 liter per vierkante meter. Daarmee is het een van de zwaarste overstromingen die het eiland ooit gekend heeft. Ook vandaag wordt nog regen verwacht, maar volgens het meteorologisch instituut van Spanje zou de intensiteit lager liggen dan dinsdag.

Foto: EPA-EFE