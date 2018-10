Antwerpse moordzaak uit 1992 vermoedelijk opgelost na DNA-match: man (54) aangehouden

Deurne / Antwerpen - In Antwerpen is een 54-jarige man uit Deurne aangehouden voor een in 1992 gepleegde moord op een 30-jarige vrouw. Dat meldt het Antwerpse parket woensdag. De vermoedelijke doorbraak in de ‘cold case’ kwam er na een DNA-match.

Het slachtoffer, de 30-jarige Ariane Mazijn, werd op 17 juni 1992 dood aangetroffen door haar vriend in de slaapkamer van haar studio in de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze was gewurgd met een snoer, en het lichaam vertoonde ook verschillende steek- en snijwonden. Er werden DNA-sporen gevonden en bewaard, maar de dader werd niet gevonden: ondanks een oproep in het VTM-programma ‘Oproep 2020’ zat de zoektocht naar de dader muurvast.

In mei vorig jaar dook er dan plots toch een DNA-match op met een man die was opgenomen in de databank van veroordeelden, omdat hij in 2015 een veroordeling opliep voor een poging tot diefstal. Pas in augustus 2018 werd het gerechtelijk dossier van de moord uiteindelijk heropend, volgens het parket “na verder onderzoek en het inwinnen van advies van een forensisch adviseur”.

De nu 54-jarige verdachte is dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en vervolgens aangehouden. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer, die moet beslissen of hij aangehouden blijft.