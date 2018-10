Minstens vijf doden bij overstromingen op Mallorca

In het oosten van het Spaanse eiland Mallorca zijn minstens vijf mensen omgekomen bij overstromingen. Er zijn ook meerdere vermisten. De regionale hulp- en regeringsdiensten konden geen concreet aantal geven.

De dodelijke slachtoffers vielen in de dorpen Sant Llorenç des Cardassar en S’Illot. De overstromingen zijn het gevolg van een stroom die buiten de oevers is getreden, nadat “220 liter regen per vierkante meter is gevallen de afgelopen uren” in die zone, aldus de regionale overheid.

De zwaarst getroffen zone bevindt zich op ongeveer 60 kilometer ten oosten van Palma de Mallorca, de hoofdstad van het toeristische eiland.