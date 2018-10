Negentien doodvonnissen voor aanslag op bijeenkomst in Bangladesh

Een rechtbank in Dhaka heeft woensdag twee vroegere ministers en zeventien andere mensen de doodstraf gegeven voor hun rol in een aanslag op een antiterreur-bijeenkomst in Dhaka die in 2004 aan 24 activisten het leven heeft gekost, zo heeft een advocaat voor het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Shahed Nuruddin, rechter van de speciale rechtbank, sprak het doodvonnis uit tegen de vroegere staatsminister van Binnenlandse Zaken Lutfozzaman Babar, de vroegere viceminister van Onderwijs Abdus Salam Pintu, en anderen in een bomvolle gerechtszaal, aldus meester Mosharraf Hossain Kazal.

Levenslang kreeg Tarique Rahman. Hij is waarnemend voorzitter van de Nationalistische Partij van Bangladesh die in de oppositie zit en wiens leider, de vroegere premier Khaleda Zia, in de gevangenis vertoeft.

Op 21 augustus 2004 voerde een groep lieden een granaataanval uit op een bijeenkomst die was georganiseerd door de Awami Liga die toen in de oppositie zat. De aanval kostte het leven aan 24 leiders en activisten van de partij. Minstens 500 andere mensen raakten gewond.

De huidige premier en toenmalige oppositieleider in het parlement Sheikh Hassina ontkwam op het nippertje.