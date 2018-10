Saudi-Arabië in nauwe schoentjes over plannen om journalist te vermoorden

Saudi-Arabië had volgens The Washington Post plannen gesmeed om de 59-jarige regeringskritische journalist Jamal Khashoggi gevangen te nemen en te verhoren, of zelfs te doden. De krant wijst daarvoor op informatie van de Amerikaanse geheime diensten, die communicatie tussen Saudische regeringsvertegenwoordigers hebben onderschept. Volgens The New York Times is Khashoggi vermoord in het Saudische consulaat in Istanboel, op bevel van het Saoedische koningshuis.

Jamal Khashoggi is vermist sinds 2 oktober, toen hij het Saudische consulaat binnenging. Hij ging er documenten ophalen voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde. Zijn verdwijning wordt in de VS met argusogen gevolgd. Hij woonde daar in een zichzelf opgelegd ballingschap en schreef artikels voor The Washington Post.

Voor zijn verdwijning onderschepten de Amerikaanse inlichtingendiensten communicatie tussen Saudische functionarissen. Een bron meldt aan The Washington Post dat de functionarissen het hadden over een plan om de journalist gevangen te nemen. Ze wilden hem terug naar Saudi-Arabië lokken en hem daar oppakken, aldus de bron aan de krant. Het is niet duidelijk of ze hem wilden ondervragen of hem doden. Ook is het niet geweten of de VS hem hebben gewaarschuwd.

The Washington Post schrijft dat een groep Saudische mannen de journalist opwachtten in het consulaat. Ze kwamen in de ochtend van 2 oktober aan uit Riyad, meldden zich aan bij twee internationale hotels in Istanboel en reden daarna naar het consulaat. Tegen het einde van de dag verlieten de 15 mannen het land opnieuw, op vliegtuigen naar Caïro en Dubai.

The New York Times meldt dat een team uit Saudi-Arabië Khashoggi in het consulaat vermoordde, op bevel van het Saudische koningshuis. De journalist zou zijn omgebracht binnen de twee uur na zijn aankomst op het consulaat. Het team zou zijn lichaam in stukken hebben gesneden. Turkse veiligheidsbronnen concluderen dat de moord gebeurde in opdracht van het hoogste niveau, omdat enkel de hoogstgeplaatste leiders zo’n grote en complexe operatie kunnen bevelen.

De Saudische ambassadeur in de Verenigde Staten, prins Khalid bin Salman, wees eerder al berichten als zouden de Saudische autoriteiten de journalist hebben opgepakt of vermoord, van de hand en bestempelde ze als “kwaadaardige lekken en wrede geruchten”. De berichten zijn “absoluut vals en ongefundeerd”.

Khashoggi uitte meermaals kritiek op de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, onder meer voor de oorlog in Jemen waar een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië ingrijpt tegen de sjiitische Houthi-rebellen.