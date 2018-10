Andy (25) krijgt zware celstraf voor doodslag op 23-jarige zwangere Silke

Appels / Aalst / Dendermonde - De rechtbank in Dendermonde heeft Andy Mathijs (25) veroordeeld tot achttien jaar cel voor de doodslag op zijn vriendin Silke De Ceuninck in 2015 in Meldert. “Zij was het object waarop hij schaamteloos zijn frustraties uitwerkte”, oordeelde de rechter.

Andy Mathijs was de schoonzoon waarvan elke ouder zou gruwelen. Hij ranselde zijn vriendin Silke De Ceuninck met de regelmaat van de klok bont en blauw, en dat voor het minste: eten dat gemorst werd op de grond, de cannabis die op was of een chatgesprek met een andere man op facebook. Huishoudelijk geweld dat de jonge vrouw op 30 december van 2015 fataal werd. Na een zoveelste reeks vuistslagen bezweek ze op 23-jarige leeftijd aan haar verwondingen. Ook het kindje waarvan ze op dat moment al 26 weken zwanger was kon niet meer gered worden.

Het openbaar ministerie eiste tijdens het proces van Mathijs een celstraf van achttien jaar wegens doodslag. Een vordering die woensdag door de rechter in eerste aanleg volledig werd gevolgd. “Andy Mathijs was extreem gewelddadig en hardhandig tegenover zijn vriendin”, klonk het in het vonnis van de rechtbank. “Zijn partner liep op elk moment het risico om afgeslagen te worden. Het geweld kwam maar van één kant en tartte elke verbeelding. Silke De Ceuninck overwoog een paar keer om een klacht in te dienen, maar krabbelde steeds terug onder druk van hem. Uit de autopsie die op haar lichaam werd uitgevoerd na haar dood bleek hij waar ze was toegetakeld. De kans dat Andy Mathijs zulke feiten opnieuw zou plegen, is torenhoog”

Andy Mathijs had tijdens zijn proces het aantal klappen dat hij zijn vriendin had verkocht steeds geminimaliseerd. Opmerkelijk was ook de getuigenis van zijn vader, die net als hem in de cel zit. Danny Mathijs werd in 2010 veroordeeld tot levenslang voor de roofmoord op zijn schoonzus. “Ik heb geprobeerd om vanuit de gevangenis een vader voor hem te zijn, maar dat bleek heel moeilijk”, verklaarde hij.