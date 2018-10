Limburgse veertiger die jongen (13) aanrandde op lijnbus was niet aan zijn proefstuk toe

Hasselt - Een Limburgse veertiger riskeert vier jaar cel voor het aanranden van een dertienjarige jongen op een lijnbus tussen Hasselt en Lommel. De man stond woensdag terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank.

De procureur vorderde de strenge straf omdat de man in het verleden al veroordeeld was voor gelijkaardige feiten. Toen de strafrechter hem op het einde vroeg of hij besefte wat hij verkeerd deed, waren zijn antwoorden onduidelijk. Daarom stelde de procureur voor een college van deskundigen aan te stellen om een duidelijk beeld te krijgen van zijn geestestoestand.

De man pleegde de feiten tussen september 2016 en mei 2017. Drie dames op de bus waren getuige toen de man zijn hand op het been van de jongen legde en het slachtoffer in het kruis greep. De vrouwen waren danig onder de indruk en stapten met hun verhaal naar de politie.

De beklaagde, een licht zwakzinnig persoon, was in het verleden al over de schreef gegaan. Hij vertoonde grensoverschrijdend gedrag op de bus en bij een sportclub. Het hof van beroep in Antwerpen veroordeelde hem tot achttien maanden cel. Beklaagde kreeg toen maatregelen opgelegd, maar hij leefde die niet correct na.

De openbare aanklager vroeg nu om een college van gerechtspsychiaters aan te stellen om de man te onderzoeken. Volgens de verdediging zijn er bij de man geen pedoseksuele tendensen vastgesteld. De Hasseltse strafrechter zal op 24 oktober een uitspraak doen.