Ikea wil komende jaren voet aan de grond zetten in elf nieuwe landen

Meubelketen Ikea wil de komende jaren uitbreiden naar elf nieuwe landen. Het Zweedse bedrijf wil onder meer zijn eerste winkels in Zuid-Amerika openen. In 2025 moeten dan 3 miljard potentiële klanten een van de blauw-gele woonwarenhuizen kunnen bereiken.

Via een nieuwe franchisenemer wil Ikea binnen enkele jaren winkels openen in Chili, Colombia en Peru. De eerste Zuid-Amerikaanse winkel moet eind 2020 in de Chileense hoofdstad Santiago de deuren openen. Verder staan winkels in Mexico en Puerto Rico op de rol in Latijns-Amerika.

In Europa ziet de winkelketen mogelijkheden om naar Estland, Luxemburg en Oekraïne uit te breiden. Ook heeft Ikea Oman in het Midden-Oosten en de Aziatische landen Macau en de Filipijnen in het vizier.

In het in augustus afgelopen boekjaar voerde Inter Ikea de omzet met 4,5 procent op tot 38,8 miljard euro. In dat fiscale jaar opende Ikea winkels in India en Letland. In september ging de eerste winkel in Bahrein open.