Mehdi Bayat valt uit de lucht: “Geen idee wat er aan het gebeuren is met mijn broer”

Er is een bom ontploft in het Belgische voetbal. Het parket voerde woensdag maar liefst 57 huiszoekingen uit in het kader van een grootschalig onderzoek naar fraude, witwassen en matchfixing in het Belgische voetbal. Dertien van die huiszoekingen vonden plaats in het buitenland. Spilfiguren in de zaak zijn makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Mehdi Bayat, broer van Mogi en manager bij Charleroi, reageert geschokt.