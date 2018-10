Eden Hazard is enige afwezige op training bij Rode Duivels

Eden Hazard was de enige die woensdagvoormiddag ontbrak op de training van de Rode Duivels in Tubeke. Marouane Fellaini trainde opnieuw mee, bondscoach Roberto Martinez zag zo 24 spelers aan het werk.

Dinsdag trainde Fellaini alleen in de fitnesszaal, hij sukkelde met een lichte verkoudheid.

De Rode Duivels bereiden zich voor op de tweede wedstrijd in de Nations League, vrijdagavond (om 20u45) in het Koning Boudewijnstadion. Beide landen wonnen begin september hun eerste duel in de nieuwe landencompetitie, telkens tegen IJsland. De Rode Duivels haalden het in Reykjavik met 0-3. Zwitserland liet een droge 6-0 overwinning optekenen.