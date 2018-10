INTEGRAAL. De persmededeling van het federaal parket over het onderzoek naar het Belgisch voetbal

Lees hier de integrale persmededeling die het federale parket verspreidde naar aanleiding van het onderzoek naar het Belgische voetbal.

LIVE.Volg hier operatie ‘Propere Handen’: tal van huiszoekingen naar matchfixing en fraude

In het kader van een onderzoek van het federaal parket, gevoerd door de onderzoeksrechter te Limburg, worden vanochtend over het hele land 44 huiszoekingen verricht. Deze huiszoekingen worden uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, met steun van de FGP’s van Antwerpen, Leuven, Waals-Brabant, Brussel, Halle-Vilvoorde, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Bergen en Luik, en met steun van de Wegpolitie en van het Interventiekorps van de geïntegreerde politie.

Tegelijk worden op verzoek van de onderzoeksrechter ook 13 huiszoekingen verricht in het buitenland, met name in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. De simultane tussenkomsten in het buitenland werden gecoördineerd via Eurojust. In totaal nemen aan deze actie in België 184 politiemensen en in het buitenland 36 politiemensen deel.

LEES OOK.Operatie ‘Propere Handen’ legt bom onder het Belgische voetbal: wat weten we allemaal?

Het federaal onderzoek is eind 2017 opgestart naar aanleiding van een verslag van de Cel Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in het Profvoetbal 1A. Sommige spelersmakelaars zouden – onafhankelijk van mekaar – deze verrichtingen opgezet hebben waardoor commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen worden voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties.

Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018. Het federaal parket vorderde hierop de onderzoeksrechter om zijn onderzoek uit te breiden met deze feiten.

Het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op activiteiten in het kader van een criminele organisatie, witwas en private corruptie. De huiszoekingen van vanochtend worden onder meer uitgevoerd op de zetel van meerdere voetbalclubs actief binnen de Jupiler pro League. Hierbij werden verschillende documenten en dossiers in beslag genomen. Tevens worden huiszoekingen verricht bij bestuursleden van voetbalclubs, spelersmakelaars, scheidsrechters, een voormalig advocaat, een boekhoudkantoor, juweliers, journalisten en enkele mogelijke medeplichtigen.

Een groot aantal personen werd van hun vrijheid beroofd en meegenomen voor grondig verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen over een eventuele voorleiding of aanhouding. De huiszoekingen in het buitenland vinden voornamelijk plaats op de zetels en bij de zaakvoerders van buitenlandse rechtspersonen die gebruikt zouden zijn bij het opzetten van de verdachte financiële verrichtingen. Hierbij werden documenten en tegoeden op bankrekeningen en in kluizen in beslag genomen .