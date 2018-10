Minister Koen Geens tevreden met onderzoek: “Justitie werkt aan eerlijke sport”

Minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters reageren tevreden op het grootschalige onderzoek in de voetbalwereld.

Veel reacties op de grote gerechtelijke operatie in de voetbalwereld zijn er nog niet. Het onderzoek is dan ook nog volop bezig. Wel heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) al kort gereageerd op twitter.

“Matchfixing ondermijnt de integriteit in de sport”, stelt hij. “Justitie werkt aan een eerlijke sport.”

Foto: Twitter

Voorts verwijst de minister in zijn reactie naar het nationaal platform dat werd opgericht tegen manipulatie in sportwedstrijden. Het gaat daarbij om een samenwerking tussen de federale overheid, de drie gemeenschappen, het federaal parket, de federale politie, de kansspelcommissie, de Nationale Loterij en enkele belangrijke sportfederaties, waaronder de Belgische Voetbalbond en het BOIC. Het nationaal platform moet het overleg tussen de partners structureren en hun initiatieven coördineren. Het doel is het verbeteren van de informatie van alle actoren, zodat ze in staat zijn de meest adequate tussenkomst te kiezen om matchfixing te bestrijden.

Philippe Muyters vraagt transparantie

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) vraagt, ook weer via twitter, om volledige transparantie. “Ik vraag volledige transparantie en medewerking van de voetbalwereld aan dit onderzoek.” Hij stelt dat de sporters en de vele supporters “het recht hebben op een eerlijke sport”.