Ex-advocaat Anderlecht opgepakt in zaak ‘Propere Handen’

Behalve de makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, trainer Ivan Leko en oud-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck is ook ex-Anderlecht-advocaat Laurent Denis opgepakt in de operatie Propere Handen in het voetbal. De juridische rechterhand van Mogi Bayat heeft de twijfelachtige eer voor de tweede keer een hoofdrol te spelen in een groot schandaal in het voetbal. Eerder werd hij veroordeeld voor zijn aandeel in de zaak-Ye.