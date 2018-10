Twitter ontploft na bom onder Belgisch voetbal: “Vallen de maskers af?”

Het Belgische voetbal staat in rep en roer. Spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic zijn spilfiguren in een grootschalig onderzoek naar fraude, witwassen en matchfixing in het Belgische voetbal. Onder meer Herman Van Holsbeeck (ex-Anderlecht) en Club Brugge-trainer Ivan Leko werden opgepakt voor verhoor. Op de sociale media is het onderwerp dan ook meer dan trending, zelfs in het buitenland.

Lees ook: Operatie ‘Propere Handen’ legt bom onder het Belgische voetbal: wat weten we allemaal?

LIVE.Parket bevestigt: 44 huiszoekingen in België en 13 in het buitenland naar matchfixing en fraude in Belgisch voetbal

Zou de beerput dan toch eindelijk geleegd worden? Het stinkt al heel lang als namen als #Bayat en #VanHolsbeeck bij transfers betrokken zijn. https://t.co/ETiedpJrSy — Kirsten Schatteman (@KSchatteman) October 10, 2018

Opvallend, bij #Charleroi, waar Mogi #Bayat van 2003 tot 2010 technisch directeur was, heeft geen huiszoeking plaatsgevonden. Bovendien is zijn broer Mehdi Bayat algemeen directeur bij de club... pic.twitter.com/FavNTwzsQq — FC Afkicken (@FCAfkicken) October 10, 2018

is burning: 44 searches at clubs and football people (managers, coaches, refs), 13 extra foreign searches for match fixing and fraude. Key guys seem to be agents Mogi Bayat and Dejan Veljkovic @sportwereld_be https://t.co/YacYXaWNLk — Vince Van Genechten (@VVGenechten) October 10, 2018

Handig overzicht. Exact de helft van de clubs uit de #JPL kreeg tot dusver speurders over de vloer. https://t.co/JY6RJPs6NL — Guillaume Maebe (@GuillaumeMaebe) October 10, 2018

Witwaspraktijken in de voetbalwereld. In other news water is still wet #Bayat #jupilerproleague — Alex Amez (@Alexsjen) October 10, 2018

Eupen en Moeskroen hadden denk ik niet genoeg centen om Bayat in te schakelen. — KENJI. (@Nonunsenses) October 10, 2018

Alle scoutingscellen van de Belgische voetbalclubs nu: #bayat pic.twitter.com/591dHcCNcg — C H A P M A N (@GentseMarteko) October 10, 2018

Mogi Bayat wie spreekt er nog over verkiezingen ? — Vincent (@fireondemand1) October 10, 2018

Pijnlijke timing in Gent. Daar viel het parket in het kantoor van Michel Louwagie binnen net op het moment dat Jess Thorup - de gedoodverfde opvolger van de ontslagen Yves Vanderhaeghe - er was om te onderhandelen over zijn contract. — Vincent (@fireondemand1) 10 oktober 2018

Bye bye mobiel internet. Ik wil op de hoogte blijven #Bayat — Marieke Devaere (@MariekeDevaere) October 10, 2018

Gerecht valt binnen bij Belgische voetbalploegen: "we dachten dat er sprake was van matchfixing, want niemand kan zo slecht europees. Bleek dat Belgische ploegen gewoon effectief sucken" #bayat #matchfixing — Lars (@LRSVGT) October 10, 2018

Lees ook: Mehdi Bayat valt uit de lucht: “Geen idee wat er aan het gebeuren is met mijn broer”