44 huiszoekingen: welke clubs en personen komen nu in het vizier van het gerecht?

In het kader van het onderzoek ‘Propere Handen’ naar spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic werden er woensdagochtend huiszoekingen uitgevoerd bij diverse Belgische voetbalclubs. De speurders gingen onder meer op zoek naar de transferdossiers waar de twee bij betrokken waren.

Volgens onze informatie viseert het onderzoek in de eerste plaats de spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Vejlkovic en de verschillende clubs waarmee ze zaken doen. Het gerecht vermoedt dat er met de transfers die het tweetal doet financieel allerlei zaken niet zuiver op de graat zijn.

Mogi Bayat is ongetwijfeld de machtigste makelaar van het land. Hij doet zaken met alle grote clubs in de Jupiler League, onder anderen met RSC Anderlecht. Vooral met het vorige bestuur en met manager Herman Van Holsbeeck had Bayat een zeer goeie band. Ook Van Holsbeeck werd opgepakt voor ondervraging. Ook Laurent Denis, de voormalige advocaat van Anderlecht én van Mogi Bayat, wordt ondervraagd.

Dejan Veljkovic komt minder in de belangstelling dan Bayat maar is ook een grote makelaar. Hij plaatste de voorbij jaren vooral spelers bij KV Mechelen en Lokeren. Intern bij sommige clubs heerst er al jaren veel wrevel omdat sommige bestuurslui van oordeel zijn dat de makelaars teveel invloed hebben op de gang van zaken binnen de clubs.

Er waren ook huiszoekingen bij exact de helft van de 16 eersteklassers: Club Brugge, Anderlecht, Standard, RC Genk, AA Gent, KV Oostende, KV Kortrijk en Lokeren, net als bij tweedeklasser KV Mechelen. Club Brugge liet al weten volledige medewerking aan het onderzoek te verlenen. Trainer Ivan Leko kwam niet opdagen voor de training, hij wordt ondervraagd.

Bij Standard is er bijzondere aandacht voor de transferdossiers van Mogi Bayat, lees: die van trainer Michel Preud’homme en spelers Adrien Trebel, Dieumerci Ndongala en Obbi Oulare. Ook de transfers van zijn collega Dejan Veljkovic worden nader onder de loep genomen: dat zijn Aleksandar Jankovic, Filip Mladenovic en Milos Kosanovic.

Ook de topscheidsrechters Sébastien Delferière en Bart Vertenten tenslotte werden uit hun bed gelicht voor ondervraging. Het duo zou goede vrienden zijn met Vejlkovic.