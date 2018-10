Waarom het geen verrassing is dat ‘Maître Denis’ in het vizier van de speurders komt

Laurent Denis, ex-advocaat van Anderlecht, heeft de twijfelachtige eer voor de tweede keer een hoofdrol te spelen in een grootschalig onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal. Hij werd veroordeeld voor zijn aandeel in de zaak-Ye en komt nu opnieuw in het vizier van de speurders. Dat is niet helemaal een verrassing, want van “Maître Denis” wordt gezegd dat geen enkele grote Belgische transfer wordt afgesloten zonder dat hij de contracten heeft nagelezen.