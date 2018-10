Politie Mechelen-Willebroek roept fruit terug: naald gevonden in mandarijn, maar blijkt accidenteel voorval

Mechelen - In een mandarijn van het dienstencentrum Den Abeel uit Mechelen is een naald gevonden. Het scherpe smalle voorwerp zat in het fruit verstopt, dat werd uitgedeeld in het centrum. De politie van Mechelen-Willebroek heeft dan ook meteen opdracht gegeven om alle betrokken gezinnen te contacteren en de mandarijnen uit omloop te halen. Dat bevestigt hoofdinspecteur Dirk Van de Sande aan Het Nieuwsblad Online. Intussen blijkt het echter om een accidenteel voorval te gaan.

Woensdagmiddag kreeg de lokale politie Mechelen-Willebroek een melding binnen over een mandarijn met een naald in, afkomstig van het dienstencentrum Den Abeel. Een gevaarlijk gegeven natuurlijk. Daarom besloot de politie het zekere voor het onzekere te nemen om te voorkomen dat er nog fruit in omloop zou zijn, waarin een naald verstopt zat.

“Burgemeester van Mechelen, Bart Somers en voorzitter van het Sociaal Huis, schepen Koen Anciaux, hebben onmiddellijk de opdracht gegeven alle betrokken dienstencentra en gezinnen die het fruit hebben ontvangen te contacteren én de mandarijnen uit omloop te nemen”, zei hoofdinspecteur Dirk Van de Sande. De politie deed meteen al het nodige gedaan om het bewuste lot van mandarijnen op te sporen.

Kinderactiviteit

De politie startte dus meteen een onderzoek naar de herkomst van de naald en al snel bleek er een ongelukkige samenloop van omstandigheden te zijn geweest. “Medewerkers van het dienstencentrum bevestigen dat na een eerdere activiteit enkele naalden achterbleven op de grond en vervolgens werden opgeruimd”, stelt de politie. “Vermoedelijk werd hierbij een naald over het hoofd gezien, die bij een daarop volgende kinderactiviteit spelenderwijs in één van de mandarijntjes werd gestoken.” In de overige mandarijnen werden geen naalden meer aangetroffen.

“Wij zijn opgelucht over de snelle duidelijkheid die het onderzoek heeft gebracht en dat het een accidenteel voorval betreft”, reageert Somers. “We zullen bekijken welke lessen we hieruit kunnen trekken om zulke feiten in de toekomst te voorkomen.”

Echo uit Nieuw-Zeeland en Australië

Foto: rr

Er was aanvankelijk heel wat ongerustheid omdat de situatie deed denken aan een gelijkaardige voorval uit Nieuw-Zeeland. Daar werden half september ook naalden aangetroffen in aardbeien van een Australisch merk. Sindsdien werden in het hele land al meer dan honderd keer naalden aangetroffen in aardbeien, bananen en appels. Het lijkt er dus op dat het eerste geval tot kopieergedrag heeft geleid.

Het Australische parlement heeft dan ook versneld een verstrenging van de wet over “voedselterroristen” goedgekeurd. De maximumstraf werd opgetrokken van tien naar vijftien jaar. Er raakte niemand gewond.