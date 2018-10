Wie is nu de beste ter wereld? Thomas Meunier pakt uit met verrassende naam: “Het moeten niet altijd aanvallers zijn”

Thomas Meunier sprak woensdag voor de ochtendtraining van de Rode Duivels de pers toe aan het trainingscentrum in Tubeke. De rechtsachter van PSG werd ook gevraagd naar zijn favoriet voor de verkiezing van de Gouden Bal. In zijn typisch flegmatieke stijl noemde hij een verrassende naam.

“Raphaël Varane is mijn favoriet”, aldus Meunier. “Varane is een verdediger en dit soort prijzen gaat altijd al naar aanvallers. Een topverdediger als hij verdient ook zo’n trofee. Ik zie hem heel graag spelen. Bovendien heeft Varane in 2018 alle grote competities gewonnen. Hij werd wereldkampioen en won met Real Madrid de Champions League.”

Raphaël Varane is een 25-jarige verdediger van Real Madrid en de Franse nationale ploeg, die afgelopen seizoen dus de Champions League won én wereldkampioen werd.

“Ook mijn ploegmaat Kylian Mbappé is een topper, maar hij won - jammer genoeg voor mij - de Champions League niet. Ook Eden Hazard hoort bij dat kransje absolute topspelers. Zowel internationaal als in clubverband speelt hij wekelijks uitmuntend. Het is eigenlijk een heel moeilijke keuze om te maken.” (lacht)

Geen fan van de Nations League

De rechterflankverdediger van PSG liet duidelijk verstaan dat hij geen voorstander is van de Nations League, het nieuwe Europees kampioenschap dat in september van start ging. De Duivels treffen vrijdagavond (om 20u45) in het kader van de Nations League Zwitserland. Dinsdagavond (om 20u45) wacht een vriendschappelijke ontmoeting met Nederland.

“Voor mij was de Nations League helemaal niet nodig”, legde Meunier uit. “Ik vind het geen goed initiatief van de UEFA. Het zijn ‘matchen om matchen te spelen’. Het geld primeert in het voetbal en dat is niet juist. Ik verkies eens een vrij weekend, zonder interlands, om tot rust te komen. Dat we voortdurend elk weekend spelen, bevordert de kwaliteit van het spel zeker niet.”