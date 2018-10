Veel geld verdienen, en bijna iedereen kan het worden: dit doet een spelersmakelaar

Spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic zijn opgepakt voor verhoor in een onderzoek naar matchfixing, witwassen van geld en fraude in het Belgische voetbal. De twee hebben een enorm groot aandeel in de Belgische transfermarkt. Maar wat doet zo’n makelaar precies? En waarom doen zoveel clubs zaken met iemand als Bayat, die niet geliefd is bij andere makelaars.

- Makelaars vertegenwoordigen spelers. Dat wil zeggen dat een voetballer tijdens onderhandelingen met zijn huidige club of een geïnteresseerde club bijstand krijgt van een makelaar. Zij onderhouden de contacten met de mensen van de club(s) en stellen eisen in naam van de speler. Makelaars hebben vaak goede contacten binnen voetbalclubs en zijn meer op de hoogte van alle juridische zaken die bij onderhandelingen komen kijken. Voetballers kunnen zich zo meer op hun job focussen en hoeven zich doorgaans niet veel aan te trekken van randzaken.

- Makelaars verdienen (vaak) veel geld. Dat gebeurt niet door een maandelijks loon, maar in de vorm van commissies. Simpel gezegd: als een club een transfersom betaalt voor een speler, gaat daarvan een bepaald percentage naar de makelaar die de deal mogelijk heeft gemaakt. In het geval van Bayat zijn dat vaak geen gigantische sommen, maar hij boert goed omdat hij in onnoemelijk veel dossiers betrokken is. Zo vertegenwoordigt hij niet alleen spelers, maar wordt hij vaak door clubs (bv. Anderlecht) ingeschakeld om onderhandelingen vlotter te doen lopen. Een makelaar zoals Mino Raiola, die onder meer Romelu Lukaku en Paul Pogba vertegenwoordigt, strijkt dan weer miljoenen op met één transfer. Het zijn dus voor alle duidelijk de clubs die de makelaars betalen, niet de spelers. Dat ereloon is ook niet vastgelegd. Zo springen er wel eens transfers af omdat makelaars teveel geld eisen.

- Er is in België absoluut geen strenge regelgeving om makelaar te worden. In principe is het zo dat eender wie een licentie als makelaar kan krijgen. Het volstaat om 500 euro te betalen, een schriftelijk examen af te leggen en je kunt voetballers begeleiden en commissies opstrijken voor transfers. Dat deed deze zomer nog de amper 25-jarige Andres Dendoncker, broer van Wolverhampton-speler Leander. Door die lachwekkende voorwaarden zijn er veel te veel makelaars die hun graantje willen meepikken.

- Spelers wisselen makkelijk van makelaar. Althans: sommigen toch. De reden daarvoor is dat makelaars wel eens veeleisend kunnen worden wat hun commissie betreft. Het gebeurt ook dat ze spelers richting bepaalde club willen duwen, omdat ze daar betere contacten hebben en meer geld kunnen krijgen. In andere gevallen krijgt een bepaalde makelaar een transfer niet geregeld, waardoor spelers beroep doen op iemand die wel in staat is het dossier te kunnen afronden. Zo werd Anthony Limbombe (ex-Club Brugge) vertegenwoordigd door het Engelse Base Soccer. Toen zijn overgang naar Huddersfield wegens financiële redenen afketste, schakelde hij - u kan het misschien al raden - Mogi Bayat in. Die loodste de flankspeler vervolgens naar Nantes.

- Makelaars bezitten graag clubs. Dat mag officieel niet, maar gebeurt achter de schermen wel. Zo werd Moeskroen er vroeger van verdacht eigenlijk in het bezit te zijn van makelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani, hoewel dat op papier niet zo zou zijn. Eerder was John Bico in het verleden een makelaar, nadien plots eigenaar van WS Brussel en een heel korte periode trainer van Antwerp. De FIFA verbiedt het om eigenaar van een club én spelersmakelaar tegelijk te zijn, maar gehaaide zakenmannen zoeken vaak achterpoortjes. Als stiekeme eigenaar van een club heb je namelijk de controle over de speler, want die is eigendom van de club (en dus ook van de makelaar). De transfersom vloeit dan sowieso in de zak van de eigenaar, die ook nog eens casht als vertegenwoordiger van die speler door de commissie te strikken). Bij het aankopen van een speler betaalt de club dan de makelaar uit, in dat geval dezelfde persoon.

