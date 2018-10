Historici beschuldigen leider Duitse partij ervan Hitler te parafraseren

Alexander Gauland, voorzitter van de Duitse rechtspopulistische partij Alternative für Deutschland (AfD), doet al eens vaker stof opwaaien met een racistische uitspraak. Als hij dan een volledige tribune krijgt in de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), kan je er van op aan dat zoiets voor commotie zorgt. Twee gerenommeerde historici beschuldigen er Gauland woensdag van een toespraak van Adolf Hitler uit 1933 te hebben geparafraseerd.

De 77-jarige politicus zou zich voor zijn opiniebijdrage hebben geïnspireerd op een speech die ‘der Führer’ hield voor arbeiders in Berlijn. Wolfgang Benz en Michael Wolffsohn zijn als geschiedkundigen gespecialiseerd in nazisme en antisemitisme.

In de opinie van 6 oktober gewijd aan het populisme valt Gauland uit naar een “gemondialiseerde kliek die in internationale bedrijven, organisaties zoals de VN, de media, start-ups, universiteiten, ngo’s, stichtingen, en partijen zit en die, omdat ze de informatie controleert, cultureel en politiek de lakens uitdeelt”. En verder: “De leden ervan leven bijna uitsluitend in de grote steden (...) en als ze van Berlijn naar Londen of Singapore verhuizen om van werk te veranderen, vinden ze overal dezelfde appartementen, huizen, restaurants, winkels en privéscholen”.

Gauland Foto: AFP

Volgens Benz herinnert de tribune toch wel heel sterk aan de toespraak van Hitler. De dictator nagelde in 1933 de Joden aan de schandpaal, zonder ze bij naam te noemen. Hij had het over een “kleine internationale ontwortelde kliek die de haat tussen de bevolkingsgroepen oppookt (...) Het zijn mensen (...) die vandaag in Berlijn wonen, zich morgen misschien in Brussel bevinden en overmorgen in Parijs, en vervolgens in Praag, Wenen of Londen, en ze voelen zich overal thuis”.

In de ogen van Benz lijkt het erop dat de AfD-voorzitter “de tekst van de toespraak van der Führer op zijn bureau gelegd heeft terwijl hij zijn opiniebijdrage schreef voor de FAZ.” Wolffsohn vindt het dan weer “erg dat Gauland aan zijn ontwikkelde aanhangers het signaal geeft dat hij de toespraken en de pen van Hitler kent en dat hij de verwijten van Hitler aan het adres van de Joden vandaag overzet op de tegenstanders van AfD.”

Gauland heeft de beschuldigingen in de krant Tagesspiegel al ontkend. “Ik ken geen passage die overeenkomt met Adolf Hitler.” Hij zit er evenwel niet om verlegen de naziperiode te relativeren. Op het congres van de jongerenbeweging van AfD eerder dit jaar noemde Gauland het nazisme een “vogelstront” in de roemrijke Duitse geschiedenis.