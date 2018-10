Verhuurster vindt appartement terug vol afval en kakkerlakken

Een verhuurster uit Marcinelle, in de provincie Henegouwen, zit met de handen in het haar. In minder dan twee jaar tijd heeft de huurster van haar appartement een stort gemaakt. De situatie is zo ernstig dat ook de buren last hebben van kakkerlakken. Dat meldt RTL Info.

De huurster kwam iets minder dan twee jaar geleden in het appartement wonen, samen met haar vijf kinderen. Volgens eigenares Valérie was de woning toen net gerenoveerd.

Een stort

Maar daar is nu niets meer van te merken. Het appartement ligt er nu bij als een stort. In januari haalde Valérie haar eigen moeder - die op het gelijkvloers woonde - al weg uit het appartementsgebouw.

“Ik probeerde de huurster al meer dan een jaar buiten te krijgen”, zegt Valérie. “Maar ik moest wachten tot ze enkele maanden de huur niet meer betaald had. In juli kwam er uiteindelijk een vonnis: op 18 oktober zou ze sowieso het huis moeten verlaten.”

Syndroom van Diogenes

De vrouw is inmiddels vertrokken, enkele weken vroeger dan gepland. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost.

Volgens Valérie lijdt de vrouw aan het syndroom van Diogenes, een psychische aandoening die onder meer gekenmerkt wordt door een gebrek aan (persoonlijke) hygiëne. Patiënten hebben ook vaak verzamelwoede, waardoor ze de woning stelselmatig volstouwen met onbruikbare rotzooi.

Maar de situatie is zo ernstig dat ook heel wat buren schade hebben geleden door de invasie van kakkerlakken. “De buren zijn natuurlijk kwaad”, zegt Valérie. “Ze hebben al verschillende keren de politie gebeld. Ik heb schrik dat ze uiteindelijk klacht zullen indienen tegen mij. Mijn huurster zit immers bij het OCMW en kan die kosten niet vergoeden. Bovendien wijst ze alle verantwoordelijkheid van de hand. Als ik hier juridisch voor opdraai, dan dreig ik alles te verliezen.”

Hoe erg is het?

Hoe erg het nu precies met haar appartement is gesteld, weet Valérie nog niet. “De huurster heeft het slot veranderd en die sleutel heb ik nog steeds niet in mijn bezit. Ik kan enkel de situatie op het gelijkvloers en in de kelder zien. Maar aangezien de vuilniszakken daar al vol ongedierte zitten, zal het binnen krioelen van de kakkerlakken. Volgens mij moeten er duizenden zitten.”

Voorlopig kan ze niks meer doen dan zelf de handen uit de mouwen te steken. “Gelukkig krijg ik hulp van mijn partner en een buurvrouw. In de kelder durf ik niet eens te gaan. Er liggen daar zodanig veel vuilniszakken dat we de grond niet eens meer zien. Verschrikkelijk gewoon.”

Verder moet Valérie afwachten tot 18 oktober om haar eigen pand legaal te kunnen betreden. Ze heeft inmiddels wel de stad Charleroi gecontacteerd in de hoop dat er wat spoed achter de procedure gezet kan worden.