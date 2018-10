“Een groot voetbalschandaal”: waar gaat het nu eigenlijk over en wat weten we nu al?

Het nieuws sloeg deze voormiddag in als een bom: makelaars, trainers, managers en zelfs journalisten werden opgepakt door de politie, twee van de allerbeste refs zijn verhoord en er waren huiszoekingen bij alle grote voetbalclubs van het land. “Een groot voetbalschandaal dat een bom onder het Belgische voetbal legt”, klonk het al snel. Maar waar gaat het nu eigenlijk over? En wat weten we al?

Het parket is karig met commentaar, dus is er al heel wat giswerk verschenen. Wat we wél al zeker weten is dat het over twee onderzoeken gaat waaraan autoriteiten uit België, Frankrijk , Luxemburg, Cyprus, Macedonië én Montenegro deelnamen. Over heel het land werden 44 huiszoekingen uitgevoerd, onder meer bij enkele topclubs. In het buitenland ging het om 13 huiszoekingen.

Op buitenlandse sites worden vooral foto’s van Ivan Leko en/of Club Brugge gebruikt omdat die namen opduiken in het dossier en daar gezien de huidige Champions League-campagne ook beelden van voorhanden zijn. Maar het gaat veel verder dan blauw-zwart, over hun rol in het schandaal is zelfs nog geen duidelijkheid. Waar gaat het dan wel over?

1. Financiële fraude

Mededeling van het parket: Het federaal onderzoek is eind 2017 opgestart naar aanleiding van een verslag van de Cel Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in het Profvoetbal 1A. Sommige spelersmakelaars zouden – onafhankelijk van mekaar – deze verrichtingen opgezet hebben waardoor commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen worden voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties.

In het kader van het fraudeonderzoek werden, behalve spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic ook oud-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck, Laurent Denis voormalig advocaat van paars-wit en Club Brugge-trainer Ivan Leko.

Het lijkt erop dat vooral spelersmakelaars Bayat en de Serviër Veljkovic de spilfiguren zijn in dit onderzoek naar witwaspraktijken bij transfers. Mogelijk worden clubmensen verhoord over details bij de transfers met beide heren.

De bal ging aan het rollen na geruchten over het witwassen van geld bij (opvallend goedkope) transfers. Bayat was veruit de belangrijkste makelaar in het Belgische voetbal geworden. Zo was hij onder het vorige bestuur kind aan huis bij Anderlecht, waar hij goede banden onderhield met Herman Van Holsbeeck. Daarnaast maakte ook AA Gent-manager Michel Louwagie de afgelopen jaren veelvuldig gebruik van zijn diensten.

Bayat werd vooral gewaardeerd omdat hij er veelal in slaagde niet alleen de speler, maar ook de club tevreden te stellen bij transfers. De 48-jarige Serviër Veljkovic wordt wel eens de huismakelaar van Lokeren en KV Mechelen genoemd, maar ook hij heeft een groot netwerk. In Servië, zouden 800.000 euro in beslag genomen zijn, volgens Servische media gaat het ook in dat geval om witwaspraktijken.

2. Matchfixing

Mededeling van het parket: Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018. Het federaal parket vorderde hierop de onderzoeksrechter om zijn onderzoek uit te breiden met deze feiten.

Het lijkt erop dat het parket tijdens het onderzoek naar financiële fraude is gestoten op matchfixing. Het lijkt hier sowieso te gaan om ontwikkelingen in de degradatiestrijd, het verhoor van scheidsrechters Sébastien Delferière en Bart Vertenten kan in dat onderzoek geplaatst worden.

Al langer geruchten over beïnvloeding van de competitie-afloop en onder meer Westerlo diende ooit een klacht in over de wedstrijd Kortrijk-Moeskroen, maar het huidige onderzoek gaat enkel over de afloop van de competitie vorig jaar.

Conclusie?

Er zijn nog veel vraagtekens: wie werd er opgepakt als verdachte en wie als getuige? Wat zijn de concrete beschuldigingen? Welke clubs moeten straffen vrezen? Gaat de onderzoeksrechter over tot concrete aanhoudingen en wie moet er in de cel overnachten? Het is wachten op verdere, officiële communicatie van het gerecht en/of de betrokkenen.