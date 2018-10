Ook onderzoek tegen makelaar Courtois Christophe Henrotay: hij zou miljoenen hebben achtergehouden bij transfers Rode Duivels

Het Belgische voetbal staat in brand door een grootschalig onderzoek naar fraude en matchfixing. Makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic staan in het oog van de storm, maar volgens het parket van Tongeren loopt er ook een strafonderzoek tegen Christophe Henrotay. Dat meldt De Tijd.

Henrotay is een van de grotere namen in de makelaarswereld. Afgelopen zomer bracht hij nog de transfer van Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid in orde. Henrotay heeft nu echter een klacht aan zijn been van Peter Smeets, een professionele begeleider van voetbalspelers. Enkele jaren geleden ging die samenwerken met Henrotay, die transfers regelde voor de spelers onder begeleiding bij Smeets.

Smeets verbrak echter de samenwerking nadat hij “op grote schaal wantoestanden” ontdekte. Zo zou Henrotay bij de transfers van Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Leander Dendoncker miljoenen euro’s hebben achtergehouden. Zowel van de spelers in kwestie als van Smeets. “Het zou daarbij gaan om onder andere onderhandse commissies en constructies met vennootschappen in het buitenland”, klinkt het bij De Tijd.

Het parket bevestigde aan De Tijd dat er effectief een onderzoek is geopend naar aanleiding van de strafklacht van Smeets. Het onderzoek staat wel volledig los van dat tegen Bayat en Veljkovic.

