Belg Sammy Djedou in verdenking gesteld voor aanslagen Parijs

Brussel - De Belgische Syriëstrijder Sammy Djedou is in verdenking gesteld in het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Dat melden de RTBF en France Inter en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Volgens beide zenders werd Djedou’s moeder, Véronique Loute, recent ook verhoord in dat onderzoek, omdat ze haar zoon grote geldsommen zou bezorgd hebben, maar over dat verhoor geeft het federaal parket geen commentaar.

Sammy Djedou vertrok in 2013 naar Syrië en zou daar aan de zijde van IS gestreden hebben onder de naam “Abou Moussab”. Een teruggekeerde Syriëstrijder zou recent aan het Belgische gerecht verklaard hebben dat Djedou een hoge functie vervulde bij IS en onder meer binnen IS de terroristen ronselde die naar Europa zouden gezonden worden om daar aanslagen te plegen. Hij zou ook in nauw contact hebben gestaan met Oussama Atar, die beschouwd wordt als een mogelijke spilfiguur achter de aanslagen in Parijs en Brussel.

Hoewel Djedou naar alle waarschijnlijkheid in december 2016 om het leven kwam bij een drone-aanval op Raqqa, heeft de Belgische onderzoeksrechter hem recent in verdenking gesteld in het Belgische onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Djedou’s bijnaam, “Abou Moussab” dook ook op in het testament van de terroristen die de aanslagen in Brussel pleegden.

Djedou’s moeder werd afgelopen zomer al in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, omdat ze haar zoon tijdens diens verblijf in Syrië zo’n 65.000 euro had overgemaakt. Volgens RTBF en France Inter is de vrouw in september opnieuw verhoord over die stortingen, dit keer in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Het gerecht zou vermoeden, dat het overgemaakte geld gebruikt werd om de aanslagen te financieren.