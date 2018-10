Raam ingegooid met brandblusapparaat en betonblok

Gent - In Gent zijn twee mannen aangehouden door de onderzoeksrechter na een zwaar geval van verkeersagressie. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Ze sloegen de ruit van een wagen in met een brandblusapparaat en een betonsteen.

De feiten gebeurden in de nacht van maandag op dinsdag aan de Wiedauwkaai in Gent. Rond 23.45 uur ontstond een discussie tussen de bestuurders van een Audi en een Volvo naar aanleiding van het rijgedrag van de bestuurder van de eerste, zegt het parket. “Ter hoogte van het kruispunt met Buitensingel kwam het tot een confrontatie tussen de partijen toen ze beiden voor het rode licht stonden. De bestuurder en de passagier van de Volvo stapten uit en belaagden de bestuurder van de Audi. Er werd gepoogd om met een brandblusapparaat de voorruit van de Audi in te gooien. Met het brandblusapparaat werd dan een zijruit ingeslagen. Nadien namen de verdachten een betonsteen waarmee ze het zijraam van het voertuig ingooiden.”

De bestuurder van de Audi, een 43-jarige man uit Gent, was in zijn wagen blijven zitten. Hij werd lichtgewond door de glasscherven. Ter hoogte van Einde Were kon de politie de twee verdachten intercepteren. Het gaat om mannen van 28 en 25 jaar uit Gent. Het parket besliste om de verdachten voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer, vernielingen van een voertuig en opzettelijke slagen en verwondingen. De onderzoeksrechter liet beide verdachten aanhouden.