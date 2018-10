Veldbestormer in bekerderby tegen Union kost Anderlecht 1.000 euro boete

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag 2.000 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd aan RSC Anderlecht, omdat een supporter van paars-wit in de bekermatch tegen Union op het veld was gekomen.

In de zestiende finales van de Beker van België schakelde Union grote broer Anderlecht uit na een 0-3 overwinning in het Astridpark. Een supporter kon het niet langer aanzien en sprong na het derde doelpunt van Niakaté op het veld. Het duurde even voor de stewards de man in kwestie bij de lurven konden vatten, waardoor de match tijdelijk stilgelegd moest worden.

“Anderlecht betwist de feiten niet. De club heeft niet het nodige gedaan om de veiligheid van de spelers te verzekeren”, luidt het vonnis van de Geschillencommissie. Het Bondsparket had nochtans 3.000 euro gevorderd.

Voor gelijkaardige feiten in de bekermatch tegen AA Gent (2-4 nederlaag) kreeg amateurclub Virton een boete van 500 euro.