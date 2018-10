Hoe makelaars als Bayat de macht gegrepen hebben in ons voetbal

Het gerecht gaat met de grove borstel door de Belgische voetbalwereld. Een heleboel topfiguren uit de Jupiler Pro League. Kwamen als eersten in het vizier: voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Ondanks de pogingen van de FIFA om hun groeiende macht aan banden te leggen, verdwijnt ook in België bij transfers steeds meer geld in hun zakken. Hoe kan dat?